Главный тренер загребского «Динамо» и 5 игроков заразились коронавирусом. Причиной может быть матч с ЦСКА

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич и пятеро футболистов команды заразились коронавирусом, сообщает sportske.jutarnij.hr.

Хорватское издание отмечает, что причиной вспышки распространения коронавирусной инфекцией могла стать поездка в Москву на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА (0:0), который состоялся в прошлый четверг, 29 октября. Сообщается, что персонал московского отеля, в котором проживала команда из Загреба, не соблюдал меры безопасности и не носил защитные маски.

Главный тренер «Динамо» и зараженные футболисты пропустят матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вольфсберга». Встреча состоится завтра, 5 ноября, начало — в 23.00 (мск).