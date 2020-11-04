Главный тренер загребского «Динамо» и 5 игроков заразились коронавирусом. Причиной может быть матч с ЦСКА
15:39
Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич и пятеро футболистов команды заразились коронавирусом, сообщает sportske.jutarnij.hr.
Хорватское издание отмечает, что причиной вспышки распространения коронавирусной инфекцией могла стать поездка в Москву на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА (0:0), который состоялся в прошлый четверг, 29 октября. Сообщается, что персонал московского отеля, в котором проживала команда из Загреба, не соблюдал меры безопасности и не носил защитные маски.
Главный тренер «Динамо» и зараженные футболисты пропустят матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вольфсберга». Встреча состоится завтра, 5 ноября, начало — в 23.00 (мск).
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА