Главный тренер "Туна" считает, что его команда должна была обыгрывать "Спартак"

Главный тренер "Туна" Марк Шнайдер прокомментировал поражение от "Спартака"​ (2:3) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

– Мы должны были выигрывать сегодня, – цитирует ТАСС Шнайдера. – Я думаю, что исход противостояния не решен. При поддержке наших фанатов будем стараться выиграть в Москве.

Первый тайм команда провела неплохо, но мало рисковала. Во втором тайме мы сыграли лучше. Я разочарован несколькими индивидуальными ошибками, которые предрешили исход матча. Мы подарили эти моменты "Спартаку". Может быть, индивидуально спартаковцы сильнее. Но если моя команда в Москве сыграет сплоченно, все возможно.

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