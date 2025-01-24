Постекоглу — о победе «Тоттенхэма»: «Я сказал футболистам, чтобы они наслаждались игрой»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал результат матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы против «Хоффенхайма». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу английского клуба.

«Нелегко одерживать победы на выезде в Европе. Вчера вечером я смотрел Лигу чемпионов, и там была только одна гостевая победа, так что это тяжело. Надо отдать должное парням, они сыграли очень хорошо в первом тайме. Во втором они выглядели немного уставшими, но держались», — приводит TNT Sports слова Постекоглу.

Тренер отметил, что эта победа была значимой для команды.

«Я сказал нашим старшим ребятам, чтобы они наслаждались. Им понравился этот вечер. Мы восстановимся и будем готовы к воскресенью», — добавил он.

«Тоттенхэм» с 14 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Следующий матч в турнире команда проведет 30 января против шведского «Эльфсборга».