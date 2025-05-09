Постекоглу о выходе «Тоттенхэма» в финал Лиги Европы: «Мы стали более зрелыми и привыкли к трудностям»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу после выхода в финал Лиги Европы заявил, что гордится командой. По его мнению, игроки стали более зрелыми и отлично справляются с трудностями.

В полуфинале турнира «Тоттенхэм» по сумме двух встреч одержал победу над «Буде-Глимт» (5-1).

«Я очень горжусь командой. Мы заслужили победу и с нетерпением ждем финала. За время турнира мы стали более зрелыми. Вы можете видеть, что игроки понимают, что от них требуется. Они были сосредоточены на том, что мы должны были сделать. Мы задействовали каждого игрока в команде, мы привыкли к трудностям и преодолеваем их. Они действительно хорошо справились», — приводит Sky Sports слова тренера.

За трофей команда Постекоглу поборется с «Манчестер Юнайтед», который выбил с турнира «Атлетик» (7-1 по сумме двух игр). Финал Лиги Европы состоится 21 мая в Бильбао.