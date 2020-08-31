Главный тренер тбилисского «Локомотива» Георгий Чиабришвили назвал «Динамо» фаворитом в матче ЛЕ

Главный тренер тбилисского «Локомотива» Георгий Чиабришвили назвал московское «Динамо» фаворитом в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

— Будем тренироваться так, как раньше — с максимальной мобилизацией и концентрацией, — цитирует тренера сайт «Локомотива». — В этой паре фаворитом является наш соперник, но и в первом раунде нас считали аутсайдерами на бумаге, на поле может быть совсем другое. Нам посчастливилось сыграть дома. У нас очень сильный, высокобюджетный соперник, который занимает четвертое место в чемпионате России.

Встреча пройдет 17 сентября в столице Грузии.