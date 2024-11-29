Трпишовский — о поражении «Славии» от «Фенербахче»: «В игре было все, кроме чистой концовки»

Главный тренер «Славии» Йиндржих Трпишовский высказался об игре и поражении команды в матче 5-го тура Лиги Европы с «Фенербахче» (1:2).

«Мы хорошо играли в первом тайме, но добились лишь равного результата. В дальнейшем это оказалось решающим фактором. Ошибка перед вторым голом лишила нас возможности оказать давление на «Фенербахче» в заключительной фазе. На мой взгляд, в игре было все, кроме чистой концовки», — цитирует Трпишовского пресс-служба УЕФА.

После 5 матчей «Славия» с 4 очками занимает 26-е место в турнирной таблице, «Фенербахче» набрал 8 очков и идет 15-м.