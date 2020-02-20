Главный тренер «Шахтера»: «И мы, и «Бенфика» любим красивый атакующий футбол»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики». Встреча пройдет 20 февраля и начнется в 20:55 мск.

— Встретятся две похожие команды, — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА. — «Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии, «Шахтер» — в чемпионате Украины. В таких матчах нельзя назвать фаворита. И мы, и наш соперник любим красивый атакующий футбол. В то же время, команды будут оставаться сбалансированными в обороне. Я постараюсь найти наилучшую стратегию и тактику на матч, чтобы обыграть «Бенфику».

Бруну Лаже работает в клубе не так давно, но он смог добиться великолепных результатов. В любом случае, в игре будет только один победитель, обе команды будут бороться за победу.