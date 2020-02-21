Главный тренер «Шахтера»: «Бенфика» показывала достойную игру, это команда уровня Лиги чемпионов»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (2:1).

— После долгой зимней паузы ты не знаешь чего ожидать от команды, — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА. — Мы готовились, проводили товарищеские матчи, а соперник имел игровую практику. Сегодняшняя игра была сбалансированной с обеих сторон. «Шахтер» доминировал в игре, держал мяч, создавал опасные моменты. Но и «Бенфика» показывала достойную игру, это команда уровня Лиги чемпионов.

У нас было много сильных оппонентов в этом еврокубковом сезоне, сейчас нас ожидает еще один непростой поединок. Самое главное — продолжить нашу победную игру в Лиссабоне. С такими сложными соперниками, как «Бенфика», победы даются нелегко.