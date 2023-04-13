Главный тренер «Севильи» Мендилибар: «С уважением относимся к сопернику, но «МЮ» тоже будет нас уважать»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«С уважением относимся к сопернику, но «Юнайтед» тоже будет нас уважать. Наша история в Лиге Европы, возможно, даже более яркая, чем у них. Ставим цель одержать победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

Первый матч «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» пройдет сегодня, 13 апреля. Начало встречи — 22.00 мск. Ответная игра состоится 20 апреля.