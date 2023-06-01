Моуринью: «Мы убиты чувством несправедливости — казалось, судья был испанцем»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в финале Лиги Европы. Римляне уступили «Севилье» в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. — 1:4).

Игру обслуживала бригада судей во главе с британцем Энтони Тэйлором.

«Мы смертельно устали и убиты чувством несправедливости. Это был напряженный, яркий, мужской футбол, на котором работал судья, казавшийся испанцем. Он постоянно давал желтую, желтую, желтую. Несправедливость проявляется в том, что Ламела должен был получить вторую карточку, но не получил, а потом реализовал пенальти в послематчевой серии», — сказал Моуринью в эфире Sky Sport Italia.

После игры португальский тренер устроил перепалку с арбитрами возле стадиона.