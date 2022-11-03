Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 08:11

Моуринью — о матче с «Лудогорцем»: «Мы выйдем на поле, сосредоточившись только на победе»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем».

«Мы хотим выйти в плей-офф Лиги Европы. И если так рассуждать, то нам достаточно одного результата: победы. Это сложная игра, потому что будет ощущаться давление, но так будет и для соперника. Мы выйдем на поле, сосредоточившись только на победе. «Лудогорец» — опасная команда. Они хороши в контратаках, у них есть несколько быстрых игроков», — цитирует пресс-служба клуба Моуринью.

«Рома» занимает 3-е место в турнирной таблице группы С, набрав 7 очков. «Лудогорец» также набрал 7 очков, но идет вторым, опережая римлян по дополнительным показателям.

Матч «Рома» — «Лудогорец» пройдет сегодня, 3 ноября. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лудогорец
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев сенсационно вылетел с парижского «мастерса». Даниил не смог защитить 600 очков
«Кормлю грудью и всегда голодная». Шарапова рассказала о своих переживаниях
Эрдоган сообщил об изменении позиции Шольца в сторону диалога с Путиным
Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму
В США предупредили о конфликте между РФ и НАТО из-за переброски военных на Украину
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дисаси — о матче с «Црвеной Звездой»: «Нас ждет игра, в которой многое поставлено на карту»

Лига Европы: «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед», «Монако» — «Црвена Звезда» и другие матчи 3 ноября
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости