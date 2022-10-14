Главный тренер «Реала Сосьедад» о выходе в плей-офф Лиги Европы: «Мы хотим большего»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль поделился эмоциями после победы над «Шерифом» (3:0) в групповом турнире Лиги Европы.

Баскский клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

«Мы вышли в следующий этап турнира, но хотим большего. Правда уже сейчас мы думаем о следующей игре в чемпионате Испании [на выезде с «Сельтой"]», — сказал Альгуасиль после игры.

После игры болельщики «Сосьедада» скандировал имя главного тренера.

«Это необычно. Это происходит не впервые и единственное, что я могу сказать это слова благодарности фанатам. Я чувствую эту привязанность и не потому, что дела идут хорошо, [болельщики] поступали так, даже в тяжелые времена. Я могу сказать только спасибо», — сказал он.

«Реал Сосьедад» с 12 очками лидирует в группе Е и досрочно вышел в плей-офф. «Манчестер Юнайтед» расположился на 2-й позиции, у него — 9 очков. «Шериф» занимает 3-е место (3 очка), «Омония» — последнее (0).