Главный тренер «Олимпиакоса»: «Верю, что мы можем победить «Арсенал»

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала». Первая встреча закончилась со счетом 0:1.

— Я верю в нашу команду, потому что у нас хорошая атмосфера и хороший дух, — приводит слова Мартинша Goal. — Я верю, что мы можем победить «Арсенал».

Я думаю, что мы провели хорошую первую игру. Лучшим результатом была бы ничья, но это футбол. Это мелкие детали. Теперь у нас есть вторые 90 минут для боя, и я верю в свою команду.