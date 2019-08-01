Главный тренер "Нефтчи": "Рад, что вошел в историю азербайджанского футбола"

Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин оценил игру команды в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала". Его подопечные разгромили соперника со счетом 3:0 и вышли в следующую стадию турнира.

"Нас ждала игра с тяжелым соперником, что мы увидели уже на первых минутах, – цитирует тренера azerisport.com. - Мы предполагали, что они будут рисковать, и были готовы к этому. Мы хорошо сдерживали давление "Арсенала", а после первого гола в начале второго тайма ситуация изменилась.

Болельщики всегда нас поддерживали. Я благодарю всех наших поклонников. Это наша общая победа. Я рад, что вошел в историю азербайджанского футбола, как первый тренер, добившийся четырех подряд побед в еврокубках. Но есть вопросы и поважнее этого".