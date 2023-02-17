Клеман — о матче с «Байером»: «Горжусь игроками «Монако», они играли на победу»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал победу над «Байером» (3:2) в первом матче стыкового раунда Лиги Европы.

«Вчера я сказал, что это может быть захватывающая игра. Это произошло благодаря двум командам, которые играли на победу. «Монако» провел хороший первый тайм, создав лучше моменты, но вторую половину «Байер» начал очень сильно, и когда забиваешь через две минуты, у тебя переизбыток энергии. Я очень горжусь своими игроками, они играли на победу. Они добились успеха благодаря особенному менталитету. Хочу видеть, как моя команда играет так в каждом матче», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Ответная игра между «Монако» и «Байером» пройдет 23 февраля на стадионе «Луи II». Начало — в 20.45 по московскому времени.