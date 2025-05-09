Футбол
9 мая, 00:29

Аморим: «Если финал «МЮ» не выиграет, все это станет для нас ничем»

Алина Савинова
Рубен Аморим.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы. В полуфинале турнира «красные дьяволы» по сумме двух матчей обыграли «Атлетик» (3:0 и 4:1).

«Каждый раз перед очередной игрой я беспокоюсь о том, чтобы никто не получил травм до финала. Если финал не выиграем, все это станет для нас ничем. Трудно описать, каково быть тренером этого клуба. Хочется дать [болельщикам] хоть что-то, потому как в премьер-лиге мы совсем разочаровали», — приводит официальный сайт УЕФА слова Аморима.

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Тоттенхэма», который выбил из турнира «Буде-Глимт» (5:1 по сумме двух встреч). Решающий матч состоится 21 мая в Бильбао.

В чемпионате Англии команда Аморима занимает 15-е место. «МЮ» набрал 39 очков за 35 туров.

Источник: Официальный сайт УЕФА
