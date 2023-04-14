Тен Хаг — о ничьей с «Севильей»: «МЮ» должен был забить больше. Из-за травм потеряли ритм»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Севильей» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Из-за травм мы потеряли ритм игры. В первом тайме мы играли очень хорошо, с большой верой в свои силы. Мы должны были забить больше. Когда Лисандро Мартинес выбывает из игры без участия соперника, это выглядит не очень здорово. Я не могу сказать, что у него за травма, но это не ахилл. Нет, это не та область. Нам пришлось сделать несколько замен из-за травм, например, поменять Рафаэля Варана в перерыве. Кроме того, нам пришлось заменить Антони Марсьяля, поскольку это была его первая игра в старте после возвращения», – приводит слова тен Хага utdreport.

Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Севилье. Начало – в 22.00 по московскому времени.