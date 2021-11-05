Главный тренер «Лестера» Роджерс: «Мы доминировали в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против «Спартака» (1:1). По его словам, команда доминировала и допустила лишь одну серьезную ошибку.

«Думаю, мы доминировали в этом матче. Что касается игры, я считаю, что у нас все хорошо получилось — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА. - У нас был всего один ляп, когда мы недостаточно быстро вернулись в штрафную после потери мяча. Думаю, после этого матча все стало проще с точки зрения турнирных раскладов. Мы должны выиграть два оставшихся матча. Если получится, мы выиграем группу», — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.

«Спартак» занимает последнее место в группе (4 очка). «Лестер» — третий (5 очков). Лидирует «Наполи» (7). Второй идет «Легия» (6).