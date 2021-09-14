Главный тренер «Легии» вспомнил о победе польского клуба над «Спартаком» в 2011 году

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич дал комментарий перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

«Мы не показывали футболистам для мотивации победу над «Спартаком» в 2011 году. Футболисты прекрасно знают об этих играх, болельщики тоже помнят. Тогда «Легия» проявила себя очень хорошо, проигрывала 0:2, но победила», — сказал Михневич.

В 2011 году в матче Лиги Европы «Спартак» проиграл «Легии» со счетом 2:3.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится завтра, 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.