Главный тренер «Краснодара» ждет тяжелого матча с «Трабзонспором»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев в преддверии матча группового турнира Лиги Европы с «Трабзонспором» отметил, что победа над турецкой командой важна для выхода краснодарцев в евровесну.

— Победа для нас будет важна, чтобы продолжить участие в групповом этапе и добыть путевку в европейскую весну, — цитирует ТАСС Матвеева. — Я бы не сказал, что нам повезло в прошлой игре, мы провели достаточно хороший матч. Мы хорошо начали, потом «Трабзонспор» забрал инициативу, потом снова мы, мяч, который был забит в начале второго тайма очень помог нам тактически. Мы полностью заслужили эту победу, она была тяжелая и завтра мы ждем такого же тяжелого матча, а также наших болельщиков, которые нам помогают.

«Краснодар» занимает третью строчку турнирной таблицы группы C, набрав три очка после трех матчей. В 1/16 финала Лиги Европы выходят только две лучшие команды группы.

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