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Главный тренер «Фейеноорда» Слот перед матчем с «Ромой» Моуринью: «Ценю Жозе, но я фанат другого футбола»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот перед матчем с «Ромой» в четвертьфинале Лиги Европы высказался о тренере римлян Жозе Моуринью.

«Я фанат другого футбола. Я ценю Моуринью, несмотря на то, что я фанат Гвардиолы. Если вам действительно нравится смотреть футбол Гвардиолы, это не значит, что вы не можете оценить то, что делает другой тренер. Витрина трофеев Моуринью говорит сама за себя», — цитирует Слота AS.

Первый матч между «Фейеноордом» и «Ромой» пройдет 13 апреля в Роттердаме. Начало игры — в 19.45 (мск).

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Фейеноорд
Жозе Моуринью
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