Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 5-го тура Лиги Европы (1:1).

— Саша опять доставил нам неприятности. Он очень подвижный. Вечей, который по нему действовал, футболист немного другого плана и в целом справился. Другое дело, что из-за мобильности, резкости и футбольного интеллекта Головина мы все равно не до конца за ним уследили. Плюс стандарты — в его исполнении практически все опасны. Последний штрафной, после которого «Монако» чудом не забил, тоже исполнял Саша. После финального свистка не удалось пересечься, но до матча виделись. Попросил у него маечку для товарища — Головин передал через массажиста.

Венгерский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Монако» идет на второй строчке с 7 очками.