Главный тренер «Эспаньола» Пабло Мачин рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА. Встреча пройдет 12 декабря и начнется в 23:00 мск.

— Для меня это самый сильный противник, который у нас был в Лиге Европы, — цитирует Мачина официальный сайт «Эспаньола». — У них гораздо больше возможностей, чем говорят их результаты. Это довольно молодая команда, поэтому они могут быть немного более уязвимыми. У них много хороших качеств. В своей лиге ЦСКА борется с очень хорошими командами, чтобы выйти в Лигу чемпионов.