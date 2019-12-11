Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Главный тренер «Эспаньола»: «ЦСКА — самый сильный противник, который у нас был в Лиге Европы»

21:27
Теги:

Главный тренер «Эспаньола» Пабло Мачин рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА. Встреча пройдет 12 декабря и начнется в 23:00 мск.

— Для меня это самый сильный противник, который у нас был в Лиге Европы, — цитирует Мачина официальный сайт «Эспаньола». — У них гораздо больше возможностей, чем говорят их результаты. Это довольно молодая команда, поэтому они могут быть немного более уязвимыми. У них много хороших качеств. В своей лиге ЦСКА борется с очень хорошими командами, чтобы выйти в Лигу чемпионов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир