Сегодня, 07:59

Главный тренер «Болоньи» Итальяно: «У этой команды есть огромные возможности для совершенствования»

Павел Лопатко

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал ничью в домашнем матче с «Фрайбургом» (1:1) в 2-ом туре общего этапа Лиги Европы.

«Первый тайм мне очень понравился. Мы действовали компактно и почти ничего не пропустили в обороне. Во втором тайме я ожидал, что «Фрайбург» спадет физически, но вместо этого они держались до 90-й минуты. Мы немного помучились, и все закончилось вничью. Это всего лишь очко, но оно все равно сослужит нам хорошую службу. Еще только начало октября, у нас еще много времени. У этой команды есть огромные возможности для совершенствования, и я убежден, что, работая последовательно, мы добьемся желаемой полноты», — цитирует итальянского тренера Sky Sport.

«Болонья» в двух матчах общего этапа Лиги Европы потерпела поражение и сыграла вничью. Набрав одно очко, она занимает 30-е место в турнирной таблице.

