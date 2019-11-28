Главный тренер «Базеля»: «Нашу команду устроила бы и ничья»

Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер заявил, что рассчитывал на ничью в гостевом матче группового этапа Лиги Европы против «Краснодара» (0:1).

— Счет 5:0 в первом матче был слишком большим, «Краснодар» — это хорошая команда. В первом отрезке матча мы были послабее, во втором игра пошла лучше, но мы играли не очень компактно, однако нельзя сказать, что мы допустили много моментов, — цитирует Коллера ТАСС. — Нашу команду устроила бы и ничья, но не получилось, порой мелочи влияют на результат.

Ари — очень сильный игрок, и его будет очень не хватать команде в игре против «Хетафе».

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