Главный тренер «Базеля» Коллер: «Постараемся вскрыть оборону «Шахтера» и забить голы»

Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Лиги Европы против «Шахтера». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 22:00 мск.

— Важно быть хорошо подготовленными, выложиться на сто процентов — приводит слова Коллера официальный сайт УЕФА. - Сделаем все возможное, чтобы победить и пройти в следующий раунд. Завтра все решится: выйдем мы в полуфинал или поедем домой. Формат можно сравнить с Кубком Швейцарии, где в матчах случается дополнительное время и серия пенальти. Поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти в полуфинал.

Это очень квалифицированная команда с большим количеством быстрых, техничных футболистов группы атаки. Также есть опытные и достаточно молодые исполнители. Не хочу выделять кого-то одного. Для нас важно быть готовыми. Завтра будем бороться и делать все, чтобы показать наши сильные стороны. Постараемся вскрыть оборону «Шахтера» и забить голы.