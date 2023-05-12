Хаби Алонсо о Моуринью: «Было приятно увидеться спустя почти 10 лет»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился впечатлениями от встречи с Жозе Моуринью.

«Рома» под руководством португальского тренера победила леверкузенцев со счетом 1:0 в первом матче полуфинала Лиги Европы.

«Мы с Моуринью поговорили — было приятно увидеться спустя почти 10 лет. Я ожидал, что встречусь с сильной командой с тактической точки зрения. Пеллегрини и Бове очень хороши», — сказал Алонсо после игры.

Испанец играл под руководством Моуринью в «Реале» с 2010 по 2013 год.