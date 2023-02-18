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Сегодня, 15:56

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал травму Педри

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на повреждение Педри, который выбыл из строя после того, как был травмирован в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Очень жаль, что такие игроки недоступны. Педри очень важен для нас, так как он делает разницу на поле. Мы теряем важнейшего футболиста, но позитив в том, что есть хорошие альтернативы», — заявил Хави на пресс-конференции.

Сообщалось, что Педри пропустит около месяца из-за своей травмы. В этом сезоне испанец забил шесть голов.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Педри (Барселона)
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