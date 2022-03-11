Главный тренер «Барселоны» Хави после ничьей с «Галатасараем» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что в Стамбул команда поедет за победой.

«Учитывая то, что мы играли дома, этот результат хорошим не назовешь. Во втором тайме мы выглядели немного получше, но, когда сбавляешь в интенсивности, разница в классе команд нивелируется.

Вчера я говорил, что в Лиге Европы все соперники — достойные. Это сложный, высококлассный турнир, так что мы должны проявлять терпение в своей работе. А положение осталось равным: этим результатом мы не вывели себя в выигрышную позицию, но и ничего не потеряли. Отправляемся в Стамбул, чтобы, как в Неаполе, победить и пройти дальше", — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Ответная игра состоится в Турции через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.