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Сегодня, 04:09

«Этот результат хорошим не назовешь». Хави — о ничьей с «Галатасараем»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Галатасараем»
Евгений Козинов
Корреспондент
Усман Дембеле и Хави.
Фото Instagram

Главный тренер «Барселоны» Хави после ничьей с «Галатасараем» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что в Стамбул команда поедет за победой.

10&nbsp;марта. Барселона. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. «Барселону» остановил бывший помощник Гвардиолы, Чалов не забил «Марселю», Миранчук и Головин в роли джокеров

«Учитывая то, что мы играли дома, этот результат хорошим не назовешь. Во втором тайме мы выглядели немного получше, но, когда сбавляешь в интенсивности, разница в классе команд нивелируется.

Вчера я говорил, что в Лиге Европы все соперники — достойные. Это сложный, высококлассный турнир, так что мы должны проявлять терпение в своей работе. А положение осталось равным: этим результатом мы не вывели себя в выигрышную позицию, но и ничего не потеряли. Отправляемся в Стамбул, чтобы, как в Неаполе, победить и пройти дальше", — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Ответная игра состоится в Турции через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
0:0
Галатасарай
Барселона
тер Штеген Дест Араухо (Пике, 46) Жорди Альба Гарсия Педри де Йонг Гонсалес (Бускетс, 46) Депай (Обамеянг, 61) Траоре (де Йонг, 80) Торрес (Дембеле, 46)
Галатасарай
Пенья ван Анхолт Нельссон Маркан Боэй Тайлан Антальялы Беркан Кутлу Фегули (Чикылдэу, 79) Керем Актюркоглу (Барис Йылмаз, 90+2) Бабел (Эмре Кылынч, 69) Мостафа Мохамед (Гомис, 68)
Предупреждения
Депай 35’, Жорди Альба 89’  -  Беркан Кутлу 31’, Тайлан Антальялы 77’
Судьи
Бастьен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033399--barcelona-vs-galatasaray/
Хави Эрнандес (Хави)
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ФК Галатасарай
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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