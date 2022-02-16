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Хави: «Я очень злюсь, когда слушаю гимн Лиги чемпионов, но не нахожусь там»

Хави вспомнил об участии в Кубке УЕФА перед матчем с «Наполи»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился воспоминаниями об участии в Кубке УЕФА перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи».

«Это тяжелые воспоминания, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Нас выбил «Селтик» в 1/8 финала (в 2004-м — прим. «СЭ»). Это придает «Барселоне» дополнительную мотивацию. Выиграть трофей, которого у нас еще нет. Но я очень злюсь, когда слушаю гимн Лиги чемпионов, но не нахожусь там».

Матч «Барселоны» с «Наполи» состоится завтра, 17 февраля, на стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.

Ответная игра пройдет в 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — 23:00 (мск).

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220216/1001751616/barcelona-rueda-prensa-xavi-pedri-directo-ultima-hora.html
Хави Эрнандес (Хави)
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ФК Барселона
ФК Наполи
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