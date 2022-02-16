Хави: «Я очень злюсь, когда слушаю гимн Лиги чемпионов, но не нахожусь там»

Хави вспомнил об участии в Кубке УЕФА перед матчем с «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился воспоминаниями об участии в Кубке УЕФА перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи».

«Это тяжелые воспоминания, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Нас выбил «Селтик» в 1/8 финала (в 2004-м — прим. «СЭ»). Это придает «Барселоне» дополнительную мотивацию. Выиграть трофей, которого у нас еще нет. Но я очень злюсь, когда слушаю гимн Лиги чемпионов, но не нахожусь там».

Матч «Барселоны» с «Наполи» состоится завтра, 17 февраля, на стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.

Ответная игра пройдет в 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — 23:00 (мск).