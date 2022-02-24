Хави: «Не появись Месси, мы бы говорили о Марадоне как о лучшем футболисте в истории»

Главный тренер «Барселоны» Хави перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» высказался о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.

«Марадона был футболистом, который вдохновлял нас всех, — приводит слова Хави Diario Sport. — Сейчас мы пересматриваем видео с Диего и продолжаем им восхищаться. Не появись Месси, мы бы говорили о Марадоне как о лучшем футболисте в истории. Он был лучшим в свое время, никаких сомнений, и мы его по-прежнему помним. Это честь сыграть на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Встреча «Барселоны» с «Наполи» состоится сегодня, 24 февраля. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» и начнется в 23.00 по московскому времени.

Первый матч прошел на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счетом 1:1.