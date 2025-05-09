Вальверде — о поражении «Атлетика»: «Концовка для «Манчестер Юнайтед» была почти как прогулка по парку»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде считает, что команда неплохо сыграла в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», несмотря на поражение.

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счетом 4:1 в пользу английского клуба. «Красные дьяволы» по сумме двух игр (7-1) вышли в финал турнира.

«Игра длится 90 минут. Ты должен быть включен в нее все это время, особенно против команд, которые просто так не сдадутся. Счет получился крупным. Мы чувствовали, что у нас есть шанс, когда вели 1:0, было приятно выйти вперед. Они забили гол в ключевой момент, но мы были не так уж плохи. Для них в концовке это было почти как прогулка по парку. Если не считать последних нескольких минут, игра выглядела достаточно равной», — приводит Sky Sports слова тренера.

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Тоттенхэма». Решающий матч состоится 21 мая в Бильбао.