Главный тренер «Антверпена»: «Мы должны были обыгрывать «Тоттенхэма» в 2 или 3 мяча»

Главный тренер «Антверпена» Иван Леко прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

— Я очень счастлив, что увидел такой футбол от моей команды, — приводит пресс-служба УЕФА слова Леко. — Это, наверное, наша лучшая игра в сезоне. Мы должны были выигрывать в 2 или 3 мяча. Я был полностью сфокусирован на игре, но очень расстроился, когда Мбокани и Юклеред упустили свои шансы. Мы должны были забивать больше.