Гисдоль рассказал о подготовке «Локомотива» к матчу с «Галатасараем»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы против «Галатасарая».

«Игроки готовятся к игре с «Галатасараем». Тренировка за тренировкой. Я работаю с командой уже 5 дней. Это наша вторая игра. Самая главная радость — предвкушение завтрашнего матча. Это особенная игра — Лига Европа. Мы хорошо подготовились к завтрашнему матчу. Знаем, что «Галатасарай» сейчас лидирует в таблице. Отдаем себе отчет о важности игры», — сказал Гисдоль.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет 21 октября в Москве и начнется в 22.00 мск.