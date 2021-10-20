Гисдоль рассказал о подготовке «Локомотива» к матчу с «Галатасараем»
14:44
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы против «Галатасарая».
«Игроки готовятся к игре с «Галатасараем». Тренировка за тренировкой. Я работаю с командой уже 5 дней. Это наша вторая игра. Самая главная радость — предвкушение завтрашнего матча. Это особенная игра — Лига Европа. Мы хорошо подготовились к завтрашнему матчу. Знаем, что «Галатасарай» сейчас лидирует в таблице. Отдаем себе отчет о важности игры», — сказал Гисдоль.
Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет 21 октября в Москве и начнется в 22.00 мск.
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