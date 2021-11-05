Гисдоль объяснил, почему Смолов сыграл только один тайм с «Галатасараем»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал, почему нападающий Федор Смолов сыграл только один тайм в матче Лиги Европы с «Галатасараем» (1:1). Форвард вышел на поле на 46-й минуте.

«Что касается Смолова, то перед игрой у меня с ним состоялся разговор: он сам подошел ко мне и сказал, что после непродолжительного перерыва в тренировках он не чувствует, что готов сыграть все 90 минут, поэтому мы заранее договорились, что он выйдет уже по ходу матча», — цитирует ТАСС Гисдоля.

В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.