Гисдоль объяснил, почему Смолов сыграл только один тайм с «Галатасараем»
00:24
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал, почему нападающий Федор Смолов сыграл только один тайм в матче Лиги Европы с «Галатасараем» (1:1). Форвард вышел на поле на 46-й минуте.
«Что касается Смолова, то перед игрой у меня с ним состоялся разговор: он сам подошел ко мне и сказал, что после непродолжительного перерыва в тренировках он не чувствует, что готов сыграть все 90 минут, поэтому мы заранее договорились, что он выйдет уже по ходу матча», — цитирует ТАСС Гисдоля.
В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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