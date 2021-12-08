Гисдоль назвал «финалом» матч «Локомотива» против «Марселя»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Марселем» рассказал, какая задача стоит перед московской командой.

— Поделитесь своими ожиданиями от матча.

— Завтра будет финал. Победитель этой игры пройдет в Лигу конференций. Хочу, чтобы это были мы. В последних матчах было несложно из-за проблем с составом. У нас осталось два матча — нужно выложиться на 100 процентов, чтобы сделать максимальный результат.

— Болельщики «Марселя» могут повлиять на исход игры?

— Всегда здорово, когда ты играешь дома и имеешь поддержку за спиной. Мы испытали похожее, когда играли с «Галатасараем». Полные трибуны — это здорово. Всем футболистам это нравится. В Стамбуле мы показали неплохой результат, хотя болельщики создавали особую атмосферу. Надеюсь, завтра сможем повторить.

Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив» состоится в четверг, 9 декабря во Франции. Оба клуба сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. На счету «Марселя» четыре очка после пяти туров, «Локомотив» набрал два балла.