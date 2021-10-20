Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Гильерме заявил, что «Локомотив» будет играть на победу в матче с «Галатасараем»

14:45
Теги:

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

«Это, конечно, сложная игра. Но, как сказал тренер, мы готовы к игре. Мы знаем, насколько она важна. Если мы хотим продолжить наш путь в Лиге Европы, мы должны брать завтра очки. Мы настроены на победу.

Изменения в команде при новом тренере? Мы мало времени провели вместе, чтобы судить. Конечно, все по-другому. Сейчас мы больше работаем с тактикой. Тренер хочет донести до команды свою мысль», — сказал Гильерме.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет завтра, 21 октября, в Москве и начнется в 22.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
В каких продуктах содержатся углеводы?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»