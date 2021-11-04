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Геркус считает, что ничья с «Лестером» будет для «Спартака» хорошим результатом

12:20
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком».

«Шансы у «Спартака» невысокие. Им нужно постараться сыграть более аккуратно в защите. Более сфокусированно. В первой игре «Лестер» забивал на контратаках, нужно постараться этого избежать. Ничья была бы хорошим результатом. Шансы есть всегда, нужно играть», — сказал Геркус «СЭ».

Матч пройдет 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Лестер — Спартак

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»