Геркус считает, что ничья с «Лестером» будет для «Спартака» хорошим результатом

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком».

«Шансы у «Спартака» невысокие. Им нужно постараться сыграть более аккуратно в защите. Более сфокусированно. В первой игре «Лестер» забивал на контратаках, нужно постараться этого избежать. Ничья была бы хорошим результатом. Шансы есть всегда, нужно играть», — сказал Геркус «СЭ».

Матч пройдет 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 23:00 по московскому времени.