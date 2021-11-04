Геркус считает, что молодым игрокам «Локомотива» будет непросто в Стамбуле
12:26
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги против «Галатасарая».
«Галатасарай» у себя дома всегда имеет преимущество, вспомним 2018 год. РПЛ и результаты там — это все-таки другой турнир. Молодым будет непросто в Стамбуле, это новый для них опыт. Не все справляются с давлением. Удачи нашим клубам! В любом случае будем болеть и верить!" — сказал Геркус «СЭ».
Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена». Начало — в 20:45 по московскому времени.
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