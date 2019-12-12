Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Геркус отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы

23:45
Теги:

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Twitter после разгромного поражения «Краснодара» от «Хетафе» (0:3) выразил мнение, что российскому футболу необходимо заняться кропотливой работой.

«Быки» оставались единственной российской командой, сохранявшей шансы на выход в весеннюю стадию еврокубка.

«Сейчас вместо того, чтобы заниматься тяжелой кропотливой работой по развитию футболу начнутся призывы вернуть весну-осень, отменить лимит и прочее такое же. Истерика и подмена повестки», — написал в Twitter Геркус.

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Хетафе — Краснодар

?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир