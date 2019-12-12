Геркус отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Twitter после разгромного поражения «Краснодара» от «Хетафе» (0:3) выразил мнение, что российскому футболу необходимо заняться кропотливой работой.

«Быки» оставались единственной российской командой, сохранявшей шансы на выход в весеннюю стадию еврокубка.

«Сейчас вместо того, чтобы заниматься тяжелой кропотливой работой по развитию футболу начнутся призывы вернуть весну-осень, отменить лимит и прочее такое же. Истерика и подмена повестки», — написал в Twitter Геркус.

Сейчас вместо того, чтобы заниматься тяжелой кропотливой работой по развитию футболу начнутся призывы вернуть весну-осень, отменить лимит и прочее такое же. Истерика и подмена повестки. — Илья Геркус (@ilgerkus) December 12, 2019

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