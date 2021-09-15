Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение «Спартака» в матче Лиги Европы против «Легии» (0:1).

Мда...

Бедные болельщики Спартака. Это уже как-то чересчур. Неправильно это все — Илья Геркус (@ilgerkus) September 15, 2021

«Мда... Бедные болельщики «Спартака». Это уже как-то чересчур. Неправильно это все», — написал Геркус в своем Twitter.

Единственный мяч на 90+1-й минуте забил косовский полузащитник Лирим Кастрати.

В группе С также выступают «Лестер» и «Наполи». Эти команды завтра сыграют в Лестере. Начало в 22.00 по московскому времени.

Во втором туре «Спартак» на выезде сыграет с «Наполи». Матч состоится 30 сентября.