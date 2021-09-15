Геркус — о поражении «Спартака» от «Легии»: «Это уже чересчур»
20:07
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение «Спартака» в матче Лиги Европы против «Легии» (0:1).
Мда...— Илья Геркус (@ilgerkus) September 15, 2021
Бедные болельщики Спартака. Это уже как-то чересчур. Неправильно это все
«Мда... Бедные болельщики «Спартака». Это уже как-то чересчур. Неправильно это все», — написал Геркус в своем Twitter.
Единственный мяч на 90+1-й минуте забил косовский полузащитник Лирим Кастрати.
В группе С также выступают «Лестер» и «Наполи». Эти команды завтра сыграют в Лестере. Начало в 22.00 по московскому времени.
Во втором туре «Спартак» на выезде сыграет с «Наполи». Матч состоится 30 сентября.
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