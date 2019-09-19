Георгий Пеев: «ЦСКА фаворит, но все решится на поле»

Экс-полузащитник «Амкара» Георгий Пеев считает, что ЦСКА будет очень непросто в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Лудогорца».

— «Лудогорец» — лучшая команда страны на протяжении последних пяти-семи лет, — цитируют «Известия» Пеева. — У них очень хорошо укомплектован состав, на всех позициях играют квалифицированные футболисты. ЦСКА будет очень непросто им противостоять. Конечно, уровень чемпионата Болгарии в несколько раз уступает российскому первенству. Но «Лудогорец» не равняется на внутренний чемпионат, а старается держаться на уровне европейских соревнований. Считаю, что московские армейцы все-таки фавориты матча. Но это ничего не значит, потому что все решится на поле.

«СЭ» проведет текстовую трансляциюматча «Лудогорец» — ЦСКА, который пройдет 19 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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