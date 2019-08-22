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Георгий Джикия: «В обойме «Спартака» большая группа футболистов»

04:22
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия считает, что команде хватит состава для борьбы с «Брагой» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы. Красно-белым вновь не помогут новички Джордан Ларссон и Гус Тил, так как заявлены на этой стадии за предыдущие клубы.

— В нашей обойме большая группа футболистов, — цитируют «Известия» Джикию. — Состав варьируется, и в этом тоже есть свои плюсы. Что касается больших расстояний, которые преодолевает команда, то поглядим, как это скажется. Сейчас сложно об этом говорить. Посмотрим, как пройдет восстановление и каким будет наше состояние.

Встреча пройдет в четверг, 22 августа. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Брага» — «Спартак» (начало — 21.45, время московское)

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Дополнительная информация

https://iz.ru/912546/sevastian-terletckii/peregnat-bragu-spartaku-predstoit-slozhnyi-vyezd-v-portugaliiu

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