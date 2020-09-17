Георгий Чиабришвили: «Это один из самых приятных дней в моей жизни»

Главный тренер «Локомотива» Тбилиси Георгий Чиабришвили прокомментировал победу над «Динамо» во втором отборочном раунде Лиги Европы.

— Это один из самых приятных дней в моей жизни. Первый был, когда обыграли «Университатю», — сказал Чиабришвили. — Теперь второго очень сильного соперника — «Динамо». Хотелось бы поблагодарить футболистов, тренерский штаб, что сделали счастливыми болельщиков. Победы не приходят просто так — мы долго готовились к «Университате» и к «Динамо», поэтому сумели их одолеть. Но не намерены останавливаться на этом, будем стараться пройти дальше. (Константин Алексеев)