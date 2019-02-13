Геннадий Орлов: "Я сторонник того, чтобы Семак оставался в "Зените", но он допускает просчеты"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов - о работе главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
– Слева в обороне у команды проблема. Понимаете, почему клуб не пожертвовал одним из новичков – можно же было одного не заявлять, но в список на Лигу Европы внести Жиркова?
– Видите, как получилось – Юрий же долго не выступал, и не попал в первоначальную заявку… Нужно было решать зимой, ведь только три вакансии. Ракицкий, Барриос – понятно. А кто третий – Азмун или Жирков? Штаб решил, что лучше заявить форварда. Хочу сказать еще вот что: Сергей Богданович Семак – еще молодой тренер, не надо этого забывать. Я сторонник того, чтобы оставался в "Зените", желаю ему всего хорошего. Но где-то Семак допускает просчеты, и сам это понимает. Тут главное во второй раз не промахнуться: и с определением состава, и при работе с футболистами. Люди должны прогрессировать, но за это несут ответственность и сами игроки. (Сергей Егоров).
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/europa-league/reviews/fenerbahche-zenit-1-0-liga-evropy-12-fevralya-2019-gennadiy-orlov-intervyu-chto-stroit-semak-1511969/