Геннадий Орлов: "Я сторонник того, чтобы Семак оставался в "Зените", но он допускает просчеты"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов - о работе главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

– Слева в обороне у команды проблема. Понимаете, почему клуб не пожертвовал одним из новичков – можно же было одного не заявлять, но в список на Лигу Европы внести Жиркова?

– Видите, как получилось – Юрий же долго не выступал, и не попал в первоначальную заявку… Нужно было решать зимой, ведь только три вакансии. Ракицкий, Барриос – понятно. А кто третий – Азмун или Жирков? Штаб решил, что лучше заявить форварда. Хочу сказать еще вот что: Сергей Богданович Семак – еще молодой тренер, не надо этого забывать. Я сторонник того, чтобы оставался в "Зените", желаю ему всего хорошего. Но где-то Семак допускает просчеты, и сам это понимает. Тут главное во второй раз не промахнуться: и с определением состава, и при работе с футболистами. Люди должны прогрессировать, но за это несут ответственность и сами игроки. (Сергей Егоров).

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