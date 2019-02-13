21:40 | Футбол — Лига Европы

Геннадий Орлов: "Я сторонник того, чтобы Семак оставался в "Зените", но он допускает просчеты"

Обсудить
4

Спортивный комментатор Геннадий Орлов - о работе главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

– Слева в обороне у команды проблема. Понимаете, почему клуб не пожертвовал одним из новичков – можно же было одного не заявлять, но в список на Лигу Европы внести Жиркова?

– Видите, как получилось – Юрий же долго не выступал, и не попал в первоначальную заявку… Нужно было решать зимой, ведь только три вакансии. Ракицкий, Барриос – понятно. А кто третий – Азмун или Жирков? Штаб решил, что лучше заявить форварда. Хочу сказать еще вот что: Сергей Богданович Семак – еще молодой тренер, не надо этого забывать. Я сторонник того, чтобы оставался в "Зените", желаю ему всего хорошего. Но где-то Семак допускает просчеты, и сам это понимает. Тут главное во второй раз не промахнуться: и с определением состава, и при работе с футболистами. Люди должны прогрессировать, но за это несут ответственность и сами игроки. (Сергей Егоров).

Полное интервью Геннадия Орлова – здесь

Опрос

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/reviews/fenerbahche-zenit-1-0-liga-evropy-12-fevralya-2019-gennadiy-orlov-intervyu-chto-stroit-semak-1511969/

Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ