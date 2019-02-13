21:00 | Футбол — Лига Европы

Геннадий Орлов: "Результат матча с "Фенербахче" удовлетворительный для "Зенита"

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов - о первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит" (1:0).

– Как оцениваете результат?

– Он как раз удовлетворительный. Потому что поначалу думалось о худшем, но втором тайм показал, что команды абсолютно равны – "Зенит" мог сыграть вничью. Понятно, что "Фенербахче" сейчас не самый сильный турецкий клуб, пусть в составе есть такие мастера как Вальбуэна, Шкртел и Мозес. Но команда не выстроена.

– Например?

– Напарник Шкртела по центру обороны – Садык – ростом 183 сантиметр, а Дзюба рядом с ним выглядел, как Гулливер! (Сергей Егоров)

Полное интервью Геннадия Орлова - здесь

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/reviews/fenerbahche-zenit-1-0-liga-evropy-12-fevralya-2019-gennadiy-orlov-intervyu-chto-stroit-semak-1511969/

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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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