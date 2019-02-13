Геннадий Орлов: "Результат матча с "Фенербахче" удовлетворительный для "Зенита"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов - о первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит" (1:0).

– Как оцениваете результат?

– Он как раз удовлетворительный. Потому что поначалу думалось о худшем, но втором тайм показал, что команды абсолютно равны – "Зенит" мог сыграть вничью. Понятно, что "Фенербахче" сейчас не самый сильный турецкий клуб, пусть в составе есть такие мастера как Вальбуэна, Шкртел и Мозес. Но команда не выстроена.

– Например?

– Напарник Шкртела по центру обороны – Садык – ростом 183 сантиметр, а Дзюба рядом с ним выглядел, как Гулливер! (Сергей Егоров)

Полное интервью Геннадия Орлова - здесь