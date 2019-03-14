Геннадий Орлов: "Дзюбе сегодня могут дать отдохнуть, у него есть недомогание"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом". Об этом сообщил комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

– Сегодня будет ротация. В этом не надо сомневаться. Будут замены. Впереди матч со "Спартаком". Всем тем, кто на зарплате, на контрактах, надо дать возможность сейчас проявить себя. А когда еще? Они что в команде находятся, чтобы хорошо обедать после тренировок? Нет. Пускай выходят и выбивают победу.

Ракицкому уже надо дать отдохнуть, хотя он может сам сказать, что восстановился. Ивановичу, может быть, надо дать отдохнуть. Сейчас Маммана и Нету просто просятся. А чего они делают в команде? Семак сам заявил, что поменяет ряд игроков. Он вынужден поменять. Что касается Дзюбы, то не исключен вариант, что ему дадут отдохнуть сегодня. У него есть недомогание, это я точно знаю, – сказал Орлов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреал" – "Зенит" пройдет сегодня, 14 марта. Начало игры – в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась поражением российского клуба со счетом 1:3.