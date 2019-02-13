Геннадий Орлов: "Дзюба мог и сам засомневаться, стоит ли ему бить пенальти"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов - о нереализованном пенальти "Зенита" в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". 11-метровый исполнил Роберт Мак, хотя до матча была договоренность, что в случае назначения пенальти его пробьет Артем Дзюба.

– Рассмотрим ситуацию с пенальти: понимаете, почему Дзюба отдал мяч Маку?

– Артем мог и сам сомневаться. На поле же решение принимается моментально – такое случалось и при Спаллетти, когда футболисты решали по-своему, несмотря на договоренности по пенальтисту. Видимо, Мак сказал, что уверен, что забьет, а Дзюба поддержал. Так нередко бывает.

– Разве возможны моменты, когда Артем в себе не уверен?

– Бывают-бывают. Он же не догматик, не идиот-оптимист – совсем другой. Не упрощайте представление о Дзюбе. Парень себе на уме, просчитывает варианты. Но при этом командный игрок, хочет приносить пользу – вот создал один момент, когда прострелил, но никто не успел замкнуть. Если честно, ожидал от него худшего, и даже сказал это перед игрой. Следующий сезон после того, что Артем сделал в прошлом году – вызов для форварда. Оставаться на том же уровне, что в 2018-м, очень сложно. Но Дзюба выглядел боевито, Шкртел намучился с ним. (Сергей Егоров)

Полное интервью Геннадия Орлова – здесь