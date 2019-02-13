22:30 | Футбол — Лига Европы

Геннадий Орлов: "Дзюба мог и сам засомневаться, стоит ли ему бить пенальти"

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов - о нереализованном пенальти "Зенита" в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". 11-метровый исполнил Роберт Мак, хотя до матча была договоренность, что в случае назначения пенальти его пробьет Артем Дзюба.

 – Рассмотрим ситуацию с пенальти: понимаете, почему Дзюба отдал мяч Маку?

 – Артем мог и сам сомневаться. На поле же решение принимается моментально – такое случалось и при Спаллетти, когда футболисты решали по-своему, несмотря на договоренности по пенальтисту. Видимо, Мак сказал, что уверен, что забьет, а Дзюба поддержал. Так нередко бывает.

 – Разве возможны моменты, когда Артем в себе не уверен?

 – Бывают-бывают. Он же не догматик, не идиот-оптимист – совсем другой. Не упрощайте представление о Дзюбе. Парень себе на уме, просчитывает варианты. Но при этом командный игрок, хочет приносить пользу – вот создал один момент, когда прострелил, но никто не успел замкнуть. Если честно, ожидал от него худшего, и даже сказал это перед игрой. Следующий сезон после того, что Артем сделал в прошлом году – вызов для форварда. Оставаться на том же уровне, что в 2018-м, очень сложно. Но Дзюба выглядел боевито, Шкртел намучился с ним. (Сергей Егоров)

 Полное интервью Геннадия Орлова – здесь

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/reviews/fenerbahche-zenit-1-0-liga-evropy-12-fevralya-2019-gennadiy-orlov-intervyu-chto-stroit-semak-1511969/

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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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