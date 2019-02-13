11:22 | Футбол — Лига Европы

Генконсульство России в Стамбуле проверяет информацию о нападении на болельщиков "Зенита"

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Генеральное консульство России в Стамбуле проверяет информацию о нападении фанатов "Фенербахче" на болельщиков "Зенита", сообщил представитель российской дипмиссии.

- Мы проверяем информацию о произошедшем нападении, однако болельщики "Зенита" в генконсульство за помощью не обращались, - приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

Напомним, что "Зенит" в Стамбуле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил "Фенербахче" (0:1). Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 21 февраля.

Лига Европы: расписание матчей плей-офф

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https://tass.ru/proisshestviya/6109310

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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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