Генконсульство России в Стамбуле проверяет информацию о нападении на болельщиков "Зенита"

Генеральное консульство России в Стамбуле проверяет информацию о нападении фанатов "Фенербахче" на болельщиков "Зенита", сообщил представитель российской дипмиссии.

- Мы проверяем информацию о произошедшем нападении, однако болельщики "Зенита" в генконсульство за помощью не обращались, - приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

Напомним, что "Зенит" в Стамбуле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил "Фенербахче" (0:1). Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 21 февраля.

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