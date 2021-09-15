Гендиректор «Спартака» Мележиков после поражения от «Легии»: «За комментариями — к тренеру и футболистам»
20:39
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не стал комментировать поражение красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы от «Легии» (0:1).
«Без комментариев. К тренеру за комментариями — на пресс-конференции. И к футболистам. Почему я должен что-то говорить?» — цитирует Мележикова «РБ Спорт».
Болельщики «Спартака» раскритиковали команду за поражение в этой встрече. Красно-белые пропустили единственный гол на 91-й минуте. В следующей игре турнира «Спартак» сыграет с «Наполи» (30 сентября).
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