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Гендиректор «Спартака» Мележиков после поражения от «Легии»: «За комментариями — к тренеру и футболистам»

20:39
Евгений Мележиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Мележиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не стал комментировать поражение красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы от «Легии» (0:1).

«Без комментариев. К тренеру за комментариями — на пресс-конференции. И к футболистам. Почему я должен что-то говорить?» — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

Болельщики «Спартака» раскритиковали команду за поражение в этой встрече. Красно-белые пропустили единственный гол на 91-й минуте. В следующей игре турнира «Спартак» сыграет с «Наполи» (30 сентября).

Дополнительная информация:

https://t.me/rbsportrb/994

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Виктория Кравченко все материалы автора

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